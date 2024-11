Gestante sofre corte na cabeça após bater carro em poste na BR-060

Uma mulher grávida de oito semanas precisou ser hospitalizada, após o carro dela bater em um poste de iluminação pública, na manhã desta quarta-feira (6/11). A vítima sofreu um corte na cabeça e teve que ser levada ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT) para avaliação médica.

De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros (CBMDF), a condutora, de 36 anos, transitava pela BR-060, sentido Goiânia, quando perdeu o controle do veículo, VW Gol branco, e colidiu com o poste, em frente ao Posto Shell. Ela foi encontrada consciente e orientada, mas devido ao ferimento na cabeça teve que ser encaminhada ao hospital.

Uma das faixas da rodovia precisou ser interditada para a realização do atendimento e remoção do veículo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável por controlar o trânsito no local. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.