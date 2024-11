Homem é condenado por tentativa de homicídio cometida no Gama em 2022

Por Luiz Fellipe Alves*

André Araújo da Silva foi condenado pela Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri do Gama, nessa terça-feira (5/11), pela tentativa de assassinato efetuada em 12 de dezembro de 2022, no Setor Central do Gama.

Na madrugada que o crime ocorreu, André Araújo se aproximou de um outro homem, iniciou uma conversa e, de surpresa, sacou uma faca, efetuando diversos golpes contra a vítima. Mesmo com ferimentos, a vítima, que teve o nome preservado, conseguiu fugir e buscar ajuda médica.

A pena foi definida em 8 anos e 11 meses, em regime fechado inicial. André respondeu ao processo em liberdade, porém, com a condenação, foi decretada sua prisão, e já saiu preso do plenário.

Pelas circunstâncias do crime, a Promotoria de Justiça apontou a dificuldade de defesa da vítima como qualificadora para e definição da pena. O Ministério Público recorrerá da pena imposta.

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti