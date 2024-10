Programa Saúde Mais Perto do Cidadão chega no Gama nesta quarta (16/10)

Moradores do Gama terão acesso aos serviços do programa Saúde Mais Perto do Cidadão entre os dias 16 e 19 de outubro. Os atendimentos serão realizados no estacionamento do Estádio Bezerrão, com ofertas de consultas de rotina até a realização de exames de sangue, mamografia, eletrocardiograma e outros.

Serão distribuídas senhas por ordem de chegada a partir das 7h. Para ter acesso aos serviços, é necessário apresentar documentos para o cadastro no sistema, como carteira de identidade, CPF e cartão do SUS. Também é preciso informar um número de telefone para contato.



Criado em agosto, o Saúde Mais Perto do Cidadão já realizou 75 mil atendimentos nas áreas de clínica médica, nutrição, psicologia, serviço social, ginecologia, nefrologia, cardiologia, endocrinologia, urologia e mastologia, além de exames de eletrocardiograma, mamografia, ultrassonografia e oftalmologia.



Exames



Os resultados dos exames feitos no Saúde Mais Perto do Cidadão podem ser retirados no local da coleta a partir do dia seguinte ou enviados via WhatsApp (61 99812-6936) pelo sistema do laboratório de forma automática assim que forem concluídos e liberados. O prazo para entrega dos exames de sangue é de 48h; urina, 72h; e prevenção (PCCU), 15 dias.



Para consultar o resultado via WhatsApp, basta encaminhar uma foto do documento de identificação e aguardar o envio do laudo. A senha para acessar o documento é a data de nascimento do paciente.



*Com informações da Agência Brasília