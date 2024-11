CLDF promove debate sobre comunicação inovadora e combate à desinformação

No primeiro dia do Conecta CLDF, evento promovido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, o conceito de “comunicação 360” dominou as discussões, nesta quarta-feira (6/11). Voltado a gestores públicos, profissionais e estudiosos da comunicação, o encontro destaca como a integração de múltiplos canais – como WhatsApp, redes sociais, portais, TV e rádio – pode aprimorar o alcance e a velocidade das informações, sem perder o compromisso com a verdade.

Em um cenário onde inovação é essencial, os palestrantes e participantes do evento discutem, em mesas-redondas e debates, estratégias que aliam tecnologia e comunicação para entregar mensagens consistentes e acessíveis a diferentes públicos. A Mesa 1, que aconteceu pela manhã, abordou o tema "A comunicação comercial e o uso da inovação no combate à desinformação no contexto da televisão". Participaram como palestrantes João Camilo Júnior (SBT), Roberto Munhoz (Record TV Brasília) e Rodrigo Orengo (Band Brasília), com mediação do professor Leandro Rolim, da Universidade Católica de Brasília.

A Mesa 2, realizada à tarde, abordou o mesmo tema, mas com foco nos portais de notícias, que têm se tornado cada vez mais relevantes no cenário de comunicação digital. Entre os palestrantes, Isadora Teixeira (Portal Metrópoles) e Miguel Gallucci Rodrigues (Poder360), sob mediação de Ana Carolina Kalume Maranhão, da Universidade de Brasília (UnB). Carlos Alexandre de Souza, do Correio Braziliense, estava previsto como palestrante, mas não pôde comparecer.

“Debates como o proposto pela Câmara Legislativa do Distrito Federal são pertinentes e essenciais para promover a conscientização e para que os veículos de imprensa aperfeiçoem suas abordagens contra a desinformação, garantindo a robustez do debate democrático”, disse Kalume.





Programação

A Mesa 3, realizada das 14h às 15h desta quarta-feira (06/11), reuniu Ana Gabriela Guerreiro (Supremo Tribunal Federal), Edgard Rebouças (Ministério da Saúde) e Raquel Sepulveda Teixeira (Secretaria de Imprensa da Presidência da República). O debate foi mediado por Jorge Duarte, da ABCPública, e trouxe à tona discussões sobre a transparência e a qualidade da comunicação governamental.

Complementando o evento, Rafael Figueiredo, da Prefeitura do Recife, ministrou uma palestra sobre a comunicação digital na administração pública municipal. Ele compartilhou as iniciativas inovadoras de Recife no uso de redes sociais e plataformas digitais para engajar a população e fortalecer a transparência nas ações governamentais.

A proposta é que os órgãos e empresas de comunicação adotem uma abordagem unificada para fortalecer a prestação de serviços e a transparência no diálogo com a sociedade.





Confira!

O Conecta CLDF vai até esta quinta-feira (7/11), na sede da Câmara Legislativa, com mesas-redondas e palestras que abordam a importância da tecnologia na comunicação pública. O evento vai das 9h às 18h, com entrada grátis. A programação completa pode ser acessada no site da Casa.