Abertura da 6ª Mostra Competitiva de Cinema Negro Adelia Sampaio será na CLDF

A abertura da 6ª Mostra Competitiva de Cinema Negro Adelia Sampaio, acontece no auditório da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), no dia 4 de novembro, às 19h.



O evento contará uma programação que celebra o pioneirismo e o talento de diretoras e produtoras negras de diversas partes do mundo. Serão exibidos filmes de curta, média, longa-metragem e telefilmes, em um espaço dedicado à valorização do cinema negro.



Serviço





Data: 4 de novembro de 2024

Horário: 19h

Local: Auditório da Câmara Legislativa do DF (CLDF)