Cadeira usada pelo papa João Paulo II é doada à Catedral de Brasília

O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Administração Penitenciária do DF (Seape), fez uma doação especial à Catedral Metropolitana de Brasília: uma cadeira que foi utilizada pelo papa João Paulo II durante uma missa na cidade. A entrega ocorreu em um evento que reuniu autoridades locais e membros da Igreja. A cadeira, que representa um marco significativo na história religiosa do Brasil, será exposta na Catedral, permitindo que tanto os fiéis quanto os visitantes tenham a oportunidade de vê-la de perto.

Inicialmente, o objeto estava à disposição do Centro de Internamento e Reeducação, que faz parte do Complexo Penitenciário da Papuda, onde o papa se encontrou com detentos e proferiu palavras de encorajamento na época.

A doação acontece no contexto dos preparativos da Arquidiocese de Brasília para as comemorações dos 60 anos da Catedral Metropolitana, em 2030, além da celebração do jubileu de 65 anos da instituição. Neste ano, os sinos da catedral foram reativados após uma restauração, realizada com a ajuda de uma doação do Escritório de Taiwan no Brasil, representado por Benito Liao. Com o apoio do GDF, também foram feitas melhorias, como a limpeza dos vitrais e das estátuas dos evangelistas, além da lavagem do estacionamento e da entrada da Catedral.