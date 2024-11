Igreja da Asa Norte celebra missa dedicada aos estudantes do Enem - (crédito: Mariana Saraiva)

Faltando pouco para um dos exames mais aguardados do ano, pais e alunos se reuniram na tarde deste sábado (2/11) no Santuário Nossa Senhora da Saúde, na Asa Norte, para uma missa dedicada aos estudantes do Enem 2024.

Esse é um momento de comunhão e oração por aqueles que estão se preparando para os dois domingos de prova. A celebração incluiu a "benção e distribuição das canetas", como uma forma de pedir intervenção e calma nessa jornada de aprendizado e sonhos.



Júlia do Carmo, de 19 anos, assistia à missa segurando suas canetas. A jovem está fazendo cursinho há dois anos e sonha em ingressar no curso de Psicologia na Universidade de Brasília (UnB). “Estou tentando acalmar a mente para ficar tranquila e não ficar ansiosa na hora da prova. Acho que estou bem confiante”, contou. Para ela, participar da missa faz a diferença e ajuda a tranquilizar os ânimos na véspera.











O Padre Rafael Souza relata que muitos jovens buscaram a missa um dia antes da prova para se acalmar um pouco e receber a bênção das canetas. “É um dia muito especial para esses jovens, mas, com isso, vem o peso da responsabilidade em relação ao futuro. Por isso, na Santa Missa, pedimos que o Espírito Santo, que é quem concede sabedoria, possa iluminá-los e dar discernimento, mas, principalmente, ajudá-los a manter a calma”, disse o Padre.



Rafael acrescenta que os jovens devem primeiro confiar em todo o sacrifício que fizeram. “Em seguida, a oração, que não faz mal a ninguém, traz benefícios. Confiem no Espírito Santo. Nós abençoamos essas canetas, mas, como mencionei durante a bênção, esse momento é para deixar que o Espírito Santo atue neles, para que todo o sacrifício e estudo realizados até agora se manifestem e eles consigam alcançar seus sonhos”, conclui.