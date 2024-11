Calendário de pagamento do IPTU 2025 é divulgado; confiras as datas

O calendário de 2025 para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e da Taxa de Limpeza Pública (TLP) foi divulgado pelo Governo do Distrito Federal (GDF) nesta quarta-feira (6/11).

A portaria estabelece as datas de vencimento das parcelas e leva em conta o final da inscrição do imóvel no Cadastro Imobiliário do Distrito Federal (CIMDF). De acordo com a publicação, o IPTU e TLP poderão ser pagos em até seis parcelas, que englobam ambos os tributos.

Ainda segundo a portaria, elas serão iguais e sucessivas, não podendo o valor de cada uma ser inferior a R$ 20. Além disso, caso a soma do valor do IPTU com o da TLP seja inferior a R$ 40, o pagamento deverá ser feito em cota única.

A portaria estabelece ainda eventual valor residual decorrente da divisão em parcelas será incorporado à última parcela. Confira as datas:

Confira o calendário completo (foto: Divulgação/SEEC)

*Com informações da Secretaria de Economia