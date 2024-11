Mulheres podem se inscrever em curso gratuito de transporte escolar

As inscrições para o curso especializado de Condutores de Transporte de Escolares (CTE) voltado para mulheres estão abertas. A iniciativa é do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF). Para participar do curso, que possui carga horária de 50 horas, as candidatas precisam ser maior de 21 anos e possuir habilitação válida nas categorias D ou E. As aulas acontecerão de 27 de novembro a 16 de dezembro, no período noturno, das 18h às 22 horas.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas presencialmente na Escola Pública de Trânsito, localizada na 706/906 Sul, das 8h às 18h, mesmo local onde acontecerão as aulas. O número de vagas é limitado a 20 mulheres.

Mulheres que dirigem vão mais longe

A capacitação integra o projeto “Mulheres que dirigem vão mais longe”, uma iniciativa do Detran-DF que capacita mulheres para cursos especializados de trânsito de forma totalmente gratuita, dando-lhes mais oportunidade de ingressar ou se manter no mercado de trabalho como condutoras profissionais.

