Diretor-geral do Detran-DF é alvo de tentativa de golpe com falsa multa

Takane Kiyotsuka do Nascimento, diretor-geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), foi vítima de uma tentativa de golpe nessa terça-feira (22/10). O gestor recebeu um e-mail fraudulento, no qual um golpista, passando-se pelo Detran, informava sobre uma falsa multa de trânsito no valor de R$ 2.934,70, vinculada a um veículo registrado em seu CPF.

O e-mail, enviado para o endereço pessoal de Takane, incluía um link para "visualizar" a multa fictícia. O remetente usava um e-mail com o domínio "detran.sac", simulando um contato oficial, mas, na realidade, era uma fraude com o objetivo de enganar os destinatários.



Takane alertou que o Detran-DF não realiza cobranças por e-mail, SMS ou ligações telefônicas. Ele aproveitou o episódio para reforçar a importância de os cidadãos estarem sempre atentos a possíveis golpes. "A comunicação do Detran com os motoristas é feita exclusivamente por meios oficiais, através de nossos canais institucionais. Se você, motorista, for abordado de outra forma, desconfie. Em casos assim, procure a polícia", disse Takane, ao Correio.



A orientação para a população é verificar qualquer notificação recebida diretamente no Portal de Serviços ou no aplicativo Detran-DF Digital, garantindo a autenticidade da informação.