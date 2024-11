Fábrica Social abre inscrições para curso de qualificação profissional

O Centro de Qualificação Profissional Fábrica Social abriu, nesta sexta-feira (1/11), as inscrições para o Curso de Corte e Costura Industrial, na modalidade presencial. São mil vagas, sendo 600 para início imediato, e o excedente será destinado para o cadastro reserva, que poderá ser utilizado durante todo o exercício de 2025. O período de inscrição vai de 1º a 20 de novembro, por meio da plataforma, ou em uma das 14 agências do trabalhador no Distrito Federal.

Sobre a Fábrica Social

A Fábrica Social tem o objetivo de promover a educação profissional de pessoas em situação de vulnerabilidade social, inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), e criar oportunidades concretas aos alunos para que consigam ser inseridos no mercado de trabalho, para que tenham autonomia socioeconômica.

Leia também: Cuidadora é presa acusada de dopar idosos para furtá-los em Brasília

Podem participar famílias cadastradas no CadÚnico, com renda familiar per capita de até R$ 200. O curso tem duração de 12 meses, de segunda a sexta, das 8h as 12h ou das 14h às 18h, e os alunos recebem uniforme, lanche, auxílio de R$ 304 e auxílio-transporte (passe estudantil), além de um auxílio produtividade, onde o aluno recebe por item produzido.

Atualmente, o centro está com 600 alunos em dois turnos, vespertino e matutino, e oferece os cursos de corte e costura e serigrafia. O desenvolvimento do conteúdo programático tem acompanhamento pedagógico e monitoria/instrutoria.

Leia também: Carro capota na Epia e dois jovens são levados ao hospital

A Fábrica Social possui 470 máquinas de costura industriais, dentre elas caseadeiras, galoneiras, overloque, interlock, máquinas de costura reta, refiladeiras e pespontadeiras, com o objetivo de possibilitar ao aluno o aprendizado e a experiência de uma unidade têxtil completa.

A Fábrica Social está situada na Cidade do Automóvel, SCIA Qd 14, Conj 2/4, Lote 16, telefones de contato (61) 3773-9498, (61) 3773-9570 e Whatsapp (61) 98199-2315.

Requisitos

– Possuir, preferencialmente, cadastro atualizado no CadÚnico – Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal – PBF

– Ter renda familiar per capita de até R$200,00 (duzentos reais)

– Residir no Distrito Federal

– Ter idade mínima de 16 anos

– No caso de inscrição de jovens de 16 e 17 anos, será obrigatório o preenchimento do formulário de autorização pelos pais ou responsáveis legais do menor. A ficha será disponibilizada no sítio eletrônico da Sedet/DF

– Não ter participado de edição anterior de capacitação e qualificação no Programa Fábrica Social

– Pessoas com deficiência – PCD (apresentar o laudo médico – validade máxima de 12 meses em caso de doença temporária).

Destinação de vagas

Conforme anexo I do Edital de Inscrições, a destinação das vagas ocorrerá preferencialmente da seguinte forma:

– 80% para cadastro geral – CG

– 5% para pessoas com deficiência – PCD, desde que a deficiência declarada não se configure como impeditiva ao exercício das atividades do curso pretendido

– 5% para idosos PI (idade igual ou superior a 60 anos completos)

– 5% para jovens oriundos das Unidades de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, a partir de 16 (dezesseis) anos até 18 (dezoito) anos incompletos, ambos até 20/11/2024, que já cumpriram medida socioeducativa ou que estejam cumprindo, em regime semiaberto ou aberto

– 5% para estrangeiro em situação regular no país, que esteja desempregado em busca de nova qualificação e/ou requalificação na área de corte e costura

*Com informações da Sedet-DF