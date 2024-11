Clínica odontológica é condenada por erro em implante dentário

A Justiça do DF condenou uma clínica odontológica a indenizar uma paciente por danos morais e materiais, após erro em um procedimento de implante dentário que resultou em infecção e perda de sensibilidade do rosto.

A paciente contou no processo que, em dezembro de 2022, contratou a DF Hospital Odontológico Ltda. para a realização do serviço, pelo qual pagou R$ 33 mil. Após a extração dos dentes e colocação dos implantes, a paciente passou a sentir dores intensas, dormência e formigamento no rosto. Ela relatou os sintomas à clínica, porém os problemas persistiram e geraram infecção e danos permanentes.

A clínica não se manifestou ao tribunal e foi declarada culpa à revel — quando não se defende após ser oficialmente comunicada de um processo judicial. Com base na perícia, que constatou erros no procedimento, o juiz destacou que os implantes foram instalados de forma inadequada.

Na sentença, o magistrado enfatizou que a responsabilidade da clínica é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. A empresa foi condenada a pagar R$ 17.601 por danos materiais, referente aos valores pagos pelo tratamento, e R$ 20 mil por danos morais.

Cabe recurso da decisão. O Correio tenta contato com a clínica. O espaço segue aberto para manifestação.