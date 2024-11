Mulher aplica golpe do Boa Noite, Cinderela e é presa em Planaltina

Uma mulher de 31 anos foi presa, em Planaltina, acusada de aplicar o golpe do "Boa Noite, Cinderela" em diversos homens no Distrito Federal e no Goiás. Segundo a Polícia Civil (PCDF), Jessyca Saranna Sousa utilizava sites de relacionamentos para atrair as vítimas, geralmente homens com mais de 50 anos, e os dopava para roubar cartões de crédito.

A suspeita agia sempre da mesma forma. Ela entrava em contato com as vítimas, marcava encontros em locais sofisticados da capital e, após ganhar a confiança dos homens, os drogava. De acordo com os investigadores, enquanto os alvos dormiam profundamente, a mulher roubava cartões de crédito e realizava diversas compras, transferências bancárias e compras on-line, até o cartão ser cancelado.

A Polícia vinha investigando a mulher há algum tempo e já havia pedido a prisão preventiva dela. E no momento em que os policiais estavam realizando a operação para cumprir o mandado de prisão, receberam uma nova denúncia de um homem que havia sido vítima da mesma mulher.

A polícia divulgou a imagem de Jessyca e acredita que outras pessoas tenham sido alvos do mesmo golpe. A corporação pede que as vítimas procurem a 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul) para registrar um boletim de ocorrência.