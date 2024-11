Analista do MP suspeito de receber propina vive em mansão de R$ 1,8 mi

A casa onde vive o analista do Ministério Público do DF (MPDFT) investigado por corrupção é um imóvel de alto padrão avaliado em R$ 1,8 milhão. O servidor foi alvo de uma operação da Polícia Civil (PCDF), na semana passada, por suspeita de receber propina quando ocupava o cargo de assessor chefe de gabinete da 1ª Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde (1ª PROSSUS).

O imóvel fica no Condomínio Alto da Boa Vista, em Sobradinho, e tem um lote de 678m2. Somente no térreo, a mansão dispõe de uma área de serviço coberta, espaço para lazer, sala de estar para dois ambientes, um quarto, banheiro social interno, cozinha com armários planejados, piscina aquecida e paisagismo. No segundo piso, há três suítes com closet e um escritório.

O servidor entrou na mira da polícia no fim de agosto, quando os agentes deram início às investigações referentes à contratação, de forma irregular, pelo Instituto de Gestão Estratégica do DF (Iges-DF) de empresa de alimentação hospitalar.

Segundo as investigações, no período em que trabalhou como assessor chefe do gabinete, o suspeito, no desempenho de suas funções exercidas no MP, recebeu propina para praticar ato de ofício para defender os interesses da empresa. Na semana passada, policiais e membros do MP cumpriram mandado de busca e apreensão. Os elementos servirão para dar seguimento às investigações.