Escola de samba Acadêmicos da Asa Norte faz ensaio aberto nesta sexta (8/11)

Nesta sexta-feira (8/11), o brasiliense poderá conferir o Ensaio da Escola de Samba Acadêmicos da Asa Norte, no Setor de Clubes Esportivo Norte. A apresentação é promovida pela União das Escolas de Samba e Blocos de Enredo do Distrito Federal (UNIESBE-DF), que tem feito o preparatório para os desfiles de 2025.

O vice-presidente da Uniesbe, Gleidson Barreira de Sá, afirma que a antecipação dos ensaios das escolas de samba tem um papel fundamental para a qualidade do Carnaval de 2025. "Este processo de preparação destaca-se não apenas como uma prática de aperfeiçoamento técnico e artístico, mas também como um movimento cultural de grande impacto social e econômico", garante.

Para ele, o ensaio movimenta a economia criativa da região. "Durante os meses de preparação, uma série de profissionais é envolvida, como músicos, costureiros, artesãos, produtores culturais, entre outros. Esses empregos diretos e indiretos geram renda para diversas famílias e fortalecem o setor cultural e econômico", disse Barreira.

Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC).





Serviço:

Evento: Ensaio da Acadêmicos da Asa Norte

Data: 08/11/2024

Horário: 19h30

Local: Setor de Clubes Esportivo Norte, Techo 3 Lote 09 - Asa Norte-DF

Instagram da Escola: @academicosan_oficial

A entrada é franca