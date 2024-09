Carnaval 2025: retorno das escolas de samba e 60 blocos de rua

Com o fim do ano se aproximando, o carnaval de 2025 começa a ser planejado. A expectativa para o próximo ano é de retorno dos desfiles das escolas de samba e de ampliação para 60 blocos de rua, segundo a Secretaria de Cultura do Distrito Federal.

A pasta informou que a verba deve ser disponibilizada ainda este ano e que foi publicado um chamamento público para a Escola de Carnaval, com um valor global de R$ 1,8 milhão.

O secretário de Cultura, Cláudio Abrantes, afirmou ao Correio que está desenvolvendo um planejamento contínuo dentro do Comitê de Carnaval, criado em março deste ano. “O carnaval de 2025 será marcado pela integração, segurança e geração de emprego e renda para nossa cidade. Estamos focados na descentralização e democratização do evento em todo o Distrito Federal, ampliando o acesso e a participação das diversas regiões. Nosso objetivo é oferecer um evento inclusivo e sustentável que beneficie toda a população", declarou Abrantes.