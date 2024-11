Celina discute sobre saúde e mobilidade com novos prefeitos do Entorno

Abertura do Encontro de Prefeitas e Prefeitos da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride) 2025-2028 - (crédito: Geovana Albuquerque/Agência Brasília)

A vice-governadora Celina Leão (PP) participou, na tarde desta quinta-feira (7/11), da abertura do Encontro de Prefeitas e Prefeitos da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride) 2025-2028. O evento reuniu os novos chefes dos Executivos municipais, eleitos no pleito do mês passado, que tomarão posse, ou serão reconduzidos ao cargo, no próximo ano.

Celina destacou que o encontro teve como objetivo discutir pautas de interesse comum, com ênfase em mobilidade e saúde pública, áreas essenciais em que moradores do Entorno dependem de serviços oferecidos na capital federal.

“São regiões muito próximas, onde precisamos trabalhar de forma conjunta para levar as melhorias necessárias para a população, algumas das quais temos convênios firmados para oferecer esses serviços de modo mais eficiente à população, com prioridade para saúde e transporte público”, explicou a vice-governadora. Os prefeitos, futuramente, se reunirão com o governador Ibaneis Rocha (MDB).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O evento foi promovido pela Associação Brasileira de Municípios (ABM) e pela Associação dos Municípios Adjacentes a Brasília (AMAB). O prefeito de Valparaíso de Goiás, Pábio Correia Lopes (MDB), observou que as iniciativas conjuntas entre os entes têm conseguido ganhar avanços para os serviços levados à população.

“Através da associação, a gente tem conseguido avançar na área da mobilidade bem como na saúde. Nós sabemos que muitos pacientes que moram na região do Entorno, às vezes, dependem do DF, bem como também os pacientes do DF têm se deslocado para a nossa região. Então, essa integração vai fortalecer as políticas públicas e, certamente, unidos, vamos levar benefícios à nossa população e à região”, afirma o prefeito.

*Com informações da Agência Brasília