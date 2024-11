Exposição traz os encantos e as delícias das cidades do Entorno

Com o objetivo de aproximar cada vez mais o Distrito Federal e as cidades do Entorno, a segunda edição da Feira #NoEntornoTem, iniciativa da Secretaria do Entorno do DF (SEDF-GO), ocorre nesta sexta-feira (8/11) e domingo (10/11), das 8h às 17h, no Estacionamento 12 do Parque da Cidade. O evento, com entrada gratuita, contará com estandes dedicados a 13 municípios goianos vizinhos à capital federal — Abadiânia, Águas Lindas, Alexânia, Cidade Ocidental, Cocalzinho, Cristalina, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Padre Bernardo, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso.

A ideia é que representantes desses municípios exibam suas principais ofertas em produtos locais e serviços turísticos e culturais. A exposição terá um espaço voltado ao artesanato e outro dedicado ao setor agro, com produtos típicos. Também haverá mostras do que é produzido na rota de queijos e vinhos, além de pratos da culinária goiana.

Ao Correio, a secretária, Caroline Fleury, da SEDF-GO, disse que o evento está sendo preparado para satisfazer a comunidade tanto pelo local escolhido quanto pelas atividades que serão apresentadas. "Todos os municípios estão engajados e querendo participar. Tendo como base a experiência do ano passado, os expositores pensam, para esta edição, em inovar e trazer, realmente, o que há de melhor em cada município", acrescentou.

De acordo com Caroline, a expectativa é que a feira propicie um maior entrosamento entre moradores do DF e do Entorno. "Na feira, traremos um pouco de cada cidade e temos a certeza de que, demonstrando isso na capital do país — que é uma grande mercado consumidor de turismo, cultura e gastronomia— vai despertar o interesse para que as pessoas queiram ir até os municípios para conhecê-los", avaliou. "Mais de 50 artesãos confirmaram presença, teremos uma forte participação do artesanato, que é um dos nossos polos", observou a secretária.

Vitrine

Uma das artesãs que participarão da feira é Edinar Valeriano, 56 anos, que representará a Cidade Ocidental. "Eu me vi no ramo (do artesanato) na década de 1990, começando no tricô. Depois, fiz um curso de crochê e, de lá para cá, fui passando por várias técnicas artesanais, até que comecei a fazer garrafas decoradas", contou. Edinar chegou ao município goiano há sete anos. Aprendeu a modelar o papel-machê, material que usa nas peças que produz e vende, e que são sua principal fonte de renda.

O trabalho começou a ganhar mais notoriedade em 2022, ano em que participou, pela primeira vez, de um prêmio com uma de suas esculturas e foi finalista. "Em 2023, com outra obra, acabei vencendo. Naquele momento, o que me deixou mais feliz foi o fato de ter o meu trabalho reconhecido", lembrou.

Esta será a segunda vez que a artesã vai expor seus trabalhos na Feira #NoEtornoTem. "Ano passado, vendi praticamente todas as peças que levei e ainda tive outras encomendas. Jamais imaginei que fosse acontecer algo parecido na minha vida", comemorou. "Para esta edição, espero que o sucesso seja maior ainda. A intenção é levar uma peça nova, mas que é surpresa. Só quem for ao evento vai saber", revelou a artista plástica.

Boca cheia

Para os visitantes da exposição interessados em conhecer a produção gastronômica do Entorno, uma pedida é saborear o sorvete de mandioca produzido por Marcilene Mariano, 47, de Luziânia. Ela comentou que, desde pequena, sempre foi apaixonada por doces e que cresceu sonhando em empreender no ramo da alimentação. "Assim que adquiri minha propriedade e implementei a lavoura de mandioca, há sete anos, tive a ideia de criar uma linha de produtos derivados do legume", ressaltou.

Marcilene disse que decidiu desenvolver a sobremesa com mandioca após participar de um curso sobre processamento da raiz. "Desde então, venho desenvolvendo uma receita e, para a feira, quis agregar mais valor e criei o sorvete de mandioca com uma calda de caju do cerrado. Para mim, essa combinação é a cara do Entorno", destacou.

A produtora está ansiosa para o evento. "A feira é uma oportunidade única de fechar novas parcerias, ter contato direto com o público, oferecer degustação, comercializar os produtos e ter a projeção que a empresa rural precisa para se manter no mercado", apontou Marcilene.

Outra produtora que vai participar da feira é a mestre queijeira Juliana de Assis, 46. Ela é uma das diretoras da Rota dos Pirineus — Queijos e Vinhos de Goiás, além de ser proprietária, há dois anos, de uma queijaria, em Cocalzinho de Goiás. "Minha empresa foi a primeira a receber o Selo Arte do estado de Goiás, em outubro de 2020, antes de eu assumir o negócio. Isso nos deu uma grande visibilidade e fez com que pudéssemos vender nossos produtos para todo o país", ressaltou.

Juliana participa do evento pela segunda vez e afirmou que várias novidades estão sendo preparadas. "Minha expectativa é divulgar os produtos e conquistar novos clientes, mostrando nosso melhor", comentou. "O evento nos ajuda, principalmente, na divulgação do nosso trabalho. Por meio dele, podemos mostrar que o Entorno tem muitas coisas boas a oferecer", enfatizou.

Eduardo acredita que a feira será uma oportunidade para ampliar a divulgação dos atrativos do Entorno (foto: Arquivo pessoal)

Belezas naturais

Um dos focos da feira é mostrar o potencial turístico das cidades do Entorno do DF. Para isso, Eduardo Fernandes, 62, proprietário do complexo turístico Vales dos Cristais, localizado em Cristalina, estará no evento pela primeira vez, para mostrar as belezas do local. Ele ressaltou que o evento será uma oportunidade para ampliar a divulgação dos atrativos, consolidando o DF como primeiro e principal público-alvo.

"O Entorno tem se organizado no sentido de criar uma rota de turismo e terá, nesta feira, uma excelente vitrine para se apresentar", avaliou. "O Vale dos Cristais estará participando pela primeira vez desse evento e teremos o privilégio e a honra de estar colaborando para maior aproximação entre o Entorno e a capital do país", acrescentou o empresário.

SERVIÇO

Feira #NoEntornoTem

No estacionamento 12 do Parque da Cidade. Sábado e domingo das 8h às 17h. Entrada gratuita.