Alerta laranja para chuvas permanece nesta sexta e no fim de semana

O céu do Distrito Federal permanece nublado e o tempo deve continuar abafado nesta sexta-feira (8/11). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), pancadas de chuvas são esperadas a qualquer momento do dia e em qualquer região do quadradinho. O alerta laranja para chuvas intensas e riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, emitido nesta quinta-feira (7/11), permanece nesta sexta e também no fim de semana.

A temperatura mínima registrada nesta manhã foi de 18°C, na região do Plano Piloto e, à tarde, os termômetros devem atingir a marca de 28°C. A umidade permanece boa. Varia, nesta sexta e ao longo do fim de semana, entre 95% e 50%.

As temperaturas que elevam-se ao longo do dia e tornam o tempo abafado contribuem para a formação de chuvas contínuas, explicou o instituto. Os ventos devem se apresentar em velocidades que variam de leve a moderadas.

