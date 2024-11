Traficantes que vendiam drogas na modalidade "delivery" são presos

Itens apreendidos com traficantes - (crédito: PCDF/Divulgação)

Dois homens foram presos pela Polícia Civil (PCDF) suspeitos de vender drogas na modalidade “delivery”. A dupla usava um veículo Jetta para entregar os entorpecentes em Santa Maria e em outras cidades do DF.

A prisão ocorreu nesta quinta-feira (7/11) e foi feita pelos policiais da Seção de Repressão às Drogas da 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria). A operação faz parte de uma investigação iniciada a partir do recebimento de denúncias anônimas via Sistema Sconde 197, por meio do qual os informantes delataram os crimes que tinham como ponto de apoio uma casa na QR 121 de Santa Maria.

Na ação policial, os investigadores apreenderam um total de R$ 53,5 mil, além de grande quantidade de haxixe, droga mais potente do que a maconha. Também foram encontradas porções de maconha e de cocaína. O veículo usado por eles foi recolhido.