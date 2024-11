Morador de Samambaia Sul está desaparecido desde terça-feira (5/11)

Familiares estão à procura de Antonio Ranier Lima de Moura, 54 anos. O homem é morador de Samambaia Sul e desapareceu na última terça-feira (5/11) ao sair de sua residência rumo ao trabalho, em Águas Claras. Segundo os parentes, esta é a primeira vez que o ajudante de pedreiro some sem dar notícias.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Quando saiu de casa, o homem estava vestido com uma bermuda xadrez escura e uma camiseta preta. Ele usava chinelos e carregava nas costas uma mochila jeans. Antonio não tem tatuagens ou cicatrizes pelo corpo.

Leia também: Capotamento na via entre Riacho Fundo I e II deixa duas pessoas feridas

Nesta quinta-feira (7/11), a mãe de Antonio procurou a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) para registrar a ocorrência de desaparecimento. Na 32ª Delegacia de Polícia (DP), ela informou que, na terça, o filho saiu de casa por volta das 5h30, como de costume. Essa foi a última vez que ela o viu.

O encarregado da obra onde ele trabalha informou à família, no mesmo dia, que ele não havia aparecido para cumprir o expediente. Sendo assim, os familiares passaram a telefonar para conhecidos, mas ninguém sabia do paradeiro de Antonio. A família informou que o homem não tem inimigos e que costuma ingerir bebidas alcoólicas, mas jamais envolveu-se em brigas.

Leia também: Justiça flexibiliza prisão domiciliar de falsa biomédica e impõe tornozeleira

Agora, os parente pedem ajuda para localizar Antonio. Quem vir o homem em algum lugar ou tiver qualquer informação sobre seu paradeiro deve entrar em contato com a Polícia Civil, por meio do 197, ou com os familiares, no número (61) 99251-9092.