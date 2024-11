Solidariedade

Grêmio Espírita Atualpa promove bazar natalino com produtos importados Bazar teve início no dia 7 de novembro e este ano conta com diversos produtos importados, como tênis, blusas e casacos de frio para adultos e crianças, além de brinquedos, peças de artesanato, artigos natalinos e roupas nacionais