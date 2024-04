Rede Feminina de Combate ao Câncer promove bazar de Dia das Mães no HBDF

Bazar ocorrerá a partir das 8h na tenda rosa do Hospital de Base (HBDF) - (crédito: Divulgação/IgesDF)

A Rede Feminina de Combate ao Câncer (RFCC) montará um bazar no dia das Mães, em 9 de maio, na tenda rosa do Hospital de Base (HBDF), e promete expor itens diversos, desde roupas masculinas, femininas e infantis até sapatos, bolsas e peças de artesanato. É só chegar a partir das 8h para conferir.

Além da oportunidade de fazer boas compras, o evento pretende arrecadar fundos para apoiar o trabalho da RFCC, que atualmente presta assistência a mais de 700 pessoas em luta contra o câncer.

Larissa Bezerra, coordenadora da Rede, destacou a importância do envolvimento da comunidade para o sucesso do bazar. "Convidamos a todos a doarem peças em bom estado, contribuindo assim para nossa causa, e também a participarem do evento adquirindo uma peça. Cada doação, por menor que pareça, faz uma diferença enorme na vida dos nossos pacientes", ressaltou.

Todo o lucro obtido durante o evento será destinado a melhorar o atendimento aos pacientes oncológicos, auxiliando na aquisição de itens essenciais para o tratamento e conforto dessas pessoas.

O que doar?

Perucas, toucas, lenços

Medicações

Material de higiene: sabonete, pasta dental, escova dental

Roupas, calçados, livros e brinquedos

Cabelos com mais de 30 cm e sem química

Cestas básicas, alimentos não perecíveis e lanches

*Com informações do Iges-DF