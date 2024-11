Capela Imperial de Taguatinga faz ensaio aberto neste sábado (9/11)

Neste sábado (9/11), a escola de samba Capela Imperial de Taguatinga realiza ensaio aberto no CNJ 1, Estacionamento Local, Taguatinga Norte. A apresentação é promovida pela União das Escolas de Samba e Blocos de Enredo do Distrito Federal (Uniesbe-DF), que tem feito o preparatório para os desfiles que ocorrem em 2025.

O vice-presidente da Uniesbe, Gleidson Barreira de Sá, enfatiza que a antecipação dos ensaios das escolas de samba tem um papel fundamental para a qualidade do Carnaval de 2025. "Este processo de preparação destaca-se não apenas como uma prática de aperfeiçoamento técnico e artístico, mas também como um movimento cultural de grande impacto social e econômico", garante.

Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) do Distrito Federal.



Serviço:

Evento: Ensaio da Acadêmicos da Escola de Samba Capela Imperial de Taguatinga

Data: 09/11/2024

Horário: 14h

Local: CNJ 1, Estacionamento Local, Taguatinga Norte

Instagram da Escola: @grescapelaimperial

A entrada é franca