Planetário de Brasília recebe exposição "Astrofísica dos Corpos Negros"

A exposição “Astrofísica dos Corpos Negros” ocorre no dia 13 de novembro, no Planetário de Brasília. A exibição convida convida o público a repensar essa imagem ao destacar o trabalho e a trajetória de astrofísicos negros brasileiros. A mostra também contará com uma versão virtual, disponível durante a Semana Nacional de Ciência no site: astrofisicacorposnegros.com.br.

Com ilustrações de Camilo Martins e coordenação da pesquisadora Eliade Lima, a exposição conta com o apoio dos cientistas Oscar dos Santos Borba, Liandra Ramos (Unipampa), Alan Alves Brito (UFRGS) e Rita de Cássia dos Anjos (UFPR).

A proposta da mostra é provocar uma reflexão profunda sobre astrofísica e desigualdade, explorando conceitos científicos essenciais, como a formação das estrelas e a composição do universo, enquanto também destaca os desafios sociais enfrentados por pesquisadores negros no Brasil.



Serviço:

Exposição Astrofísica dos Corpos Negros

Data: A partir de 13 de novembro



Local: Planetário de Brasília (Eixo Monumental – ao lado do Clube do Choro e do Centro de Convenções Ulysses Guimarães)

Horário: Terça a domingo, das 7h às 19h30

Entrada: Gratuita