Buriti propõe reajuste salarial de 38% para servidores do Hemocentro

O Governo do Distrito Federal (GDF) enviou à Câmara Legislativa (CLDF) um projeto de lei que propõe reajuste salarial de 38% para servidores da Fundação Hemocentro de Brasília (FHB).

O projeto foi encaminhado à Casa na terça-feira (5/11) e abrange cargos de agente, técnico e analista de atividades do Hemocentro. Com o reajuste, o salário inicial de agente passaria de R$ 4,9 mil para R$ 6,5 mil, o de técnico, de R$ 5,7 mil para R$ 7,6 mil, e o de analista, de R$ 9 mil para R$ 12 mil.

Os valores máximos, caso o projeto seja aprovado, seriam de R$ 7,5 mil para agente, R$ 10 mil para técnico e R$ 15,8 mil para analista. Segundo o Hemocentro, a valorização é essencial para os servidores que realizam atividades hemoterápicas e hematológicas, atendendo hospitais com fornecimento de sangue e outros componentes.

“Os servidores da FHB são peças-chave para a manutenção da excelência e qualidade do atendimento altamente especializado oferecido pela Instituição. Com um quadro de pessoal altamente qualificado, composto por mais de 65% de profissionais com especializações, mestrados e doutorados, a FHB destaca-se pela competência e dedicação de sua equipe, demonstrando o alto nível acadêmico da força de trabalho”, afirma o texto enviado à CLDF.

Para aprovação, o projeto precisará ser analisado pelas comissões de Assuntos Sociais (CAS), Educação, Saúde e Cultura (CESC), Economia, Orçamento e Finanças (CEOF) e Constituição e Justiça (CCJ).