Motorista morre em colisão grave entre carro e caminhão na GO-436

Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), a ocorrência foi atendida por volta das 18h37, após acionamento via 193 - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma pessoa morreu na tarde de sexta-feira (8/11) após um grave acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão na GO-436, na altura do km 13.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), a ocorrência foi atendida por volta das 18h37, após acionamento via 193. No local, os bombeiros encontraram o motorista do carro, um Fiat Strada, preso às ferragens e já sem vida. A corporação informou que o homem tinha aproximadamente 50 anos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O condutor do caminhão, um Randon SR/CA, de 40 anos, também foi atendido pelos socorristas, mas não apresentava ferimentos aparentes.

Após a atuação do CBMDF, o local foi entregue a uma equipe do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) para a continuidade da ocorrência.