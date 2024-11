Mulher de 26 anos morre e duas pessoas ficam feridas em acidente na BR-080

Um grave acidente entre dois veículos na BR-080, sentido Brazlândia, resultou na morte de uma passageira na noite deste sábado (9/11).

Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar ao local, a equipe encontrou uma passageira de 26 anos presa nas ferragens de um GM Prisma vermelho, já sem vida.

O motorista do Prisma, um homem de 24 anos, estava fora do carro quando os bombeiros chegaram, queixando-se de dores no quadril, escoriações e um pequeno corte na boca. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Brazlândia (HRBz).

O condutor do outro veículo envolvido, um Gol Sport vermelho, precisou ser retirado das ferragens. Ele apresentava lesão na cabeça, suspeita de fraturas nos membros inferiores e estava consciente, porém desorientado e com sinais vitais instáveis. O homem foi levado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

Durante o atendimento, o trânsito ficou parcialmente interditado e a cena do acidente foi entregue aos cuidados da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A 8ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) investiga o caso