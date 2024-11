GDF inicia restauração das pedras portuguesas na Praça dos Três Poderes

A obra, que começou no fim de outubro, conta com 20 trabalhadores e envolve a recuperação das pedras danificadas - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Governo do Distrito Federal (GDF) deu início à restauração das pedras portuguesas da Praça dos Três Poderes. As equipes da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) estão realizando o trabalho em quadrantes para permitir que os pedestres ainda transitem pela praça.

Segundo o governo, a reforma será dividida em quatro etapas: manutenção; reparo estrutural; restauração das obras e instalação de iluminação e acessibilidade; e construção de um plano de manutenção permanente. A obra, que começou no fim de outubro, conta com 20 trabalhadores e envolve a recuperação das pedras danificadas, muitas utilizadas durante atos de vandalismo nos prédios dos Três Poderes em 8 de janeiro do ano passado.

O trabalho é feito de forma manual e artesanal para preservar as características originais do piso. “Estamos comprometidos em reformar a Praça dos Três Poderes, garantindo não apenas a preservação do nosso patrimônio, mas a segurança e a acessibilidade para todos que visitam a região”, afirmou o presidente da Novacap, Fernando Leite, à Agência Brasília.

Em setembro, a coluna Eixo Capital noticiou a liberação da licitação pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o projeto de restauração da praça, sob responsabilidade do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Com o apoio do governo federal, foram garantidos recursos para a execução das obras, que serão realizadas pelo GDF.

A empresa de arquitetura responsável pelo projeto já iniciou as etapas preliminares, como o levantamento e mapeamento dos danos, incluindo medições no local e uso de drones para agilizar o processo. O contrato, assinado pelo Iphan, tem o valor de R$ 744,6 mil, com recursos do Novo PAC.