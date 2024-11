Carro capota no Núcleo Bandeirante e deixa duas pessoas feridas

Um veículo capotou no Setor Placas da Mercedes, região do Núcleo Bandeirante, sentido Riacho Fundo, na tarde deste sábado (9/11), mobilizando três viaturas do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF).

De acordo com a corporação, os socorristas chegaram ao local às 16h25 e encontraram o veículo Fiat Doblô, de cor cinza, já com os quatro pneus na pista. A condutora, uma mulher de 38 anos, foi atendida e levada ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), em condição estável, consciente e orientada. Ela apresentava uma luxação no cotovelo direito, além de náuseas e dores na nuca.

No interior do veículo, estava também uma adolescente de 16 anos, que foi encaminhada ao HBDF, em condição estável, mas com náuseas, dor no pescoço, traumatismo cranioencefálico leve e luxação no ombro direito.

Durante o atendimento, o trânsito ficou parcialmente interditado e foi controlado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).