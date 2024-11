Acidente entre três veículos deixa motorista ferido e complica trânsito

Um acidente envolvendo três veículos deixou uma pessoa ferida e complicou o trânsito na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (EPIA), em frente à sede da Polícia Rodoviária Federal, no sentido Cruzeiro, na manhã desta segunda-feira (11/11). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 5h22 para atender à ocorrência e empenhou duas viaturas para o local.

O acidente envolveu os veículos GM Ônix preto, um Hyundai IX35 preto e uma Van Fiat Ducato branca. Apesar do grande impacto, apenas o motorista da van, identificado como o senhor D. R. M. S., de 45 anos, precisou de atendimento médico. O condutor foi socorrido no local, apresentando um corte na testa e uma possível fratura no nariz. Ele foi encaminhado consciente e orientado para o Hospital de Base de Brasília (IHBB) pela equipe de socorro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Durante o atendimento da colisão, duas das três faixas da EPIA foram interditadas, causando complicações no trânsito da região. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) assumiu a responsabilidade pela área. A dinâmica da colisão ainda não foi informada.