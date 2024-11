Sargento é suspeito de agredir ex-policial por ciúmes da namorada no DF

Um segundo-sargento da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) é suspeito de agredir um ex-policial da corporação na madrugada deste domingo (10/11), no prédio onde a vítima reside, no Sudoeste.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pelo ex-policial na 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro), o sargento, que é atualmente namorado da ex-companheira da vítima, teria motivação de ciúmes para ameaçá-lo e agredi-lo.

No documento, ao qual o Correio teve acesso, o ex-policial afirma que encontrou o sargento em uma casa de shows na madrugada de domingo, onde sargento teria feito ameaças. Após deixarem o local, o suposto agressor teria telefonado para a vítima, afirmando que “iria espancá-lo e matá-lo”.

Ainda segundo o relato da vítima, por volta das 4h40, o porteiro do prédio informou que o sargento estava no local para “acertar as contas”. “O declarante desceu até a portaria, e que neste momento o sargento invadiu o local e já começou a agredir o declarante; que então o declarante se defendeu das agressões, momento em que o sargento sacou a arma de fogo; que então o declarante, correu e saiu pela portaria de serviço, mas que mesmo assim, o sargento ainda o seguiu, e tentou segurar a porta, enquanto o declarante a puxava para fechar”, disse o ex-policial no boletim de ocorrência.

Após conseguir fugir, o sargento teria deixado o local. Além das ameaças presenciais, o ex-policial recebeu áudios do sargento antes da agressão, que o insultou com xingamentos como “frouxo do caralh*”, “cuz**” e “filha da put**”. Os áudios, também obtidos pela reportagem, estão com os investigadores. O Correio optou por não replicar o material.

A reportagem procurou a PMDF, mas até o fechamento desta matéria, não havia respondido. O Correio não conseguiu localizar as defesas do ex-policial e do sargento. A 3ª DP investiga o caso.