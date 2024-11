Inmet indica alerta amarelo para chuvas intensas durante a semana

Os próximos dias no Distrito Federal continuarão com o céu nublado e chuvas frequentes, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O órgão emitiu o alerta amarelo para chuvas, condição que deve seguir por toda a semana. Nesta segunda-feira (11/11), a mínima registrada na Estação Meteorológica de Águas Emendadas foi de 18°C e a máxima pode atingir os 30°C, com umidade do ar variando entre 40% e 95%.

As precipitações serão de intensidade moderada a forte, ocorrendo em diferentes momentos do dia, segundo a meteorologista do Inmet, Dayse Moraes. A especialista recomenda que os brasilienses tenham cautela nesse período. “O tempo em Brasília seguirá com alta nebulosidade e chuvas intensas, o que pode dificultar para a população a questão dos passeios e atividades em locais abertos”, explica ao Correio.

Cuidados

Dayse Moraes alerta a população sobre os cuidados domésticos e diários que devem ser tomados. Segundo a especialista, as rajadas de vento e descargas elétricas, comuns nesta época, reforçam a importância de buscar abrigo seguro e evitar áreas de risco. “É essencial evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados na tomada durante tempestades e evitar abrigos próximos a árvores, torres de transmissão ou placas de propaganda”, ressalta.