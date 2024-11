O administrador regional do Park Way é trocado nesta quarta-feira (10/4) - (crédito: Joel Rodrigues/Agência Brasília)

Um homem ainda não identificado foi assassinado no fim da manhã desta segunda-feira (11/11), na Quadra 13 do Park Way. A vítima apresentava sinais de violência, mas somente uma perícia detalhada poderá dizer se as marcas foram causadas por arma de fogo ou faca.

O motivo do crime e a autoria estão sendo investigados pela Polícia Civil (PCDF). O local foi isolado para a perícia.

Aguarde mais informações

