Saiba quem é a mulher assassinada pelo namorado em Vicente Pires

A pedagoga Denise Rodrigues, 30 anos, foi a 19ª vítima de feminicídio no Distrito Federal somente no ano de 2024. O crime ocorreu na manhã desta segunda-feira (11/11). Denise foi morta pelo ex-namorado, Adriel Teixeira, 29, que teria tirado a própria vida em seguida.

Denise e Adriel ficaram juntos por três meses e estavam separados há cerca de 30 dias. Segundo testemunhas, passou a noite do lado de fora do prédio, na espreita, esperando alguém sair para ele conseguir entrar no prédio.

O crime aconteceu pela manhã, por volta de 6h30. A Polícia Militar do Distrito Federal informou que a vítima foi encontrada com marcas de golpes por arma branca.

A vítima, que trabalhava como professora em uma escola particular, morava sozinha em um apartamento em Vicente Pires. Como não apareceu para trabalhar, a escola ligou para o número de emergência registrado por ela.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e a Polícia Militar (PMDF) foram acionadas e encontraram os dois corpos no local. A Polícia Civil do DF (PCDF) realizou perícia e está apurando todos os detalhes do caso.

Amigos de Denise a descreviam como “uma mulher incrível e bem resolvida”. Diretora da escola onde a vítima trabalhava, Gabriela Ascenço disse que ela era uma profissional esforçada e querida pelos colegas.