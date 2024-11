Feminicídio: Pedagoga foi morta com facada no pescoço

Denise Rodrigues, de 30 anos, a 19ª vítima de feminicídio neste ano, foi morta pelo namorado com uma facada no pescoço. O autor, Adriel Teixeira, ex-namorado dela, deu um golpe no próprio abdômen em seguida.

Os dois corpos foram encontrados na manhã desta segunda-feira (11/11) e, até por volta das 14h, estavam dentro da residência da vítima. Denise já tinha registrado ocorrência de violência doméstica contra Adriel.

A perícia é aguardada e, segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), deve chegar a qualquer momento. Segundo o delegado-chefe da 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires), Pablo Aguiar, Adriel ameaçava divulgar fotos e vídeos íntimos da vítima se ela não voltasse com ele. “Ele morava com a avó e a Denise já tinha chegado a falar com a idosa para que ela intercedesse e não permitisse que ele fizesse isso”, disse Aguiar.

Comoção

Família e amigos estão bastante abalados com a morte de Denise Rodrigues. Um grupo de pessoas está reunido na porta da residência. A avó de Denise estava no local e precisou ser atendida por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) pois passou mal e teve um pico de pressão. A idosa precisou ser retirada do local.