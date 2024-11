Feminicídio: vítima lutou pela própria vida, diz delegado

Denise Rodrigues, 30 anos, a vítima do feminicídio ocorrido na manhã desta segunda-feira (11/11), lutou contra o ex-namorado, Adriel Munis, 29, antes de ser morta por ele. Segundo o delegado-chefe da 38ª Delegacia de Polícia, Pablo Aguiar, Denise estava com as unhas quebradas e lesões físicas que mostram a tentativa dela de se defender do seu assassino.

Ainda segundo o delegado, a vítima não abriu a porta para o seu algoz. Ele aproveitou-se da saída de um carro da garagem para entrar no prédio. O acesso ao apartamento de Denise foi pela janela, por meio de uma escada de incêndio que tem no interior do edifício.

“Próximo ao corpo dela foram localizadas uma tesoura quebrada e uma faca, e próximo ao corpo dele, outra faca. Havia marcas de sangue nos três instrumentos”, afirmou o delegado Pablo Aguiar.