Vídeo: veja o momento em que assassino entra no prédio da ex-namorada

Câmeras do circuito interno de segurança de um prédio registraram o momento em que Adriel Teixeira, acusado de assassinar a ex-namorada, entra no edifício onde ela morava, pela garagem. Denise Rodrigues, 30 anos, foi morta na manhã desta segunda-feira (11/11) a facadas.



As imagens foram obtidas com exclusividade pelo Correio. Nelas, Adriel aparece em frente ao prédio logo cedo. Ele aguarda um carro preto sair da garagem e, aproveitando o portão aberto, entra. Segundo as investigações da Polícia Civil, o garçom não aceitava o término do relacionamento de três meses e ameaçou a ex de divulgar fotos e vídeos íntimos da vítima, caso ela não voltasse para ele.

Após esfaquear e matar a ex, Adriel tirou a própria vida com uma facada no peito. Os dois corpos foram encontrados nesta manhã. De acordo com o delegado, a pedagoga estava com as unhas quebradas e lesões físicas que mostram a tentativa dela defender-se do assassino.