Homem teria invadido festa e matado amigo de ex-companheira

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na madrugada desta terça-feira (12/11), um homem foi preso suspeito de assassinar um amigo da ex-companheira. Segundo o depoimento da mulher à corporação, o casal estava junto havia aproximadamente dois anos, mas há dois meses estão em processo de separação. "Ainda de acordo com ela, o ex-companheiro nunca demonstrou agressividade, sendo uma pessoa pacata e trabalhadora, e que, por estarem se separando, ela foi passar alguns dias na casa de uma amiga", disse o delegado da 4ª Delegacia de Polícia, Lourisvaldo Chacha.

Nesta terça-feira, a mulher foi a uma confraternização na casa de amigos, quando Getro, alcoolizado, teria invadido a casa querendo tirá-la de lá à força. Porém, os amigos intervieram, temendo que ele a agredisse.

"Ela (a mulher) se encontrava em uma festinha entre amigos. Ele (o autor do crime) entrou lá muito enciumado e querendo tirá-la à força da residência. Os homens que estavam lá não deixaram", descreveu Lourisvaldo Chacha. "Não satisfeito, voltou à casa do sogro, se apropriou de uma faca tipo punhal e, ao voltar, se deparou com um dos rapazes que o teria agredido anteriormente", acrescentou, dizendo que o rapaz deu uma pedrada no autor e tomou um golpe de faca, vindo a óbito no local.

Depoimento



Em depoimento à delegacia, Getro contou que a mulher fazia uso de medicamentos de controlados e drogas. Alegou ainda que ela estava fora de casa havia três dias, mas que não haviam se desentendido e que não sabia o motivo de ela ter saído de casa. Ao ir buscar a moça na festa, o acusado disse que foi interrogado e espancado.

Ele relatou que voltou para casa, tomou banho, pegou uma faca e retornou à residência onde a mulher estava. Getro informou durante o depoimento que, após uma discussão, desferiu um golpe no amigo da “companheira”, mas que a intenção não era atingi-lo, e sim mantê-lo longe.





