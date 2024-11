Homem é preso por tentar matar ex-namorada em distribuidora de bebidas

Na casa do suspeito, os policiais encontraram as roupas usadas no crime, manchadas de sangue, as quais serão examinadas pela perícia - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil (PCDF) prendeu um homem de 20 anos, na tarde desta segunda-feira (11/11), acusado de tentar matar a ex-namorada, 32, a facadas, em uma distribuidora de bebidas, em Ceilândia. O crime ocorreu no dia 29 de setembro. A vítima foi atingida nas costas, na altura do abdômen e teve que ser encaminhada ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), onde passou por cirurgia e segue internada.

Leia também: Homem incendeia casa com três crianças dentro para tentar ferir mulher

De acordo com a investigação, os dois estavam no estabelecimento, quando iniciaram uma discussão. A bate-boca escalou e o homem partiu para a agressão física. Ele aproveitou o momento em que a vítima estava de costas, correu atrás dela e a golpeou. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança do local. Veja:

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O suspeito foi identificado e preso em uma outra distribuidora de bebidas, que frequentava regularmente. Os policiais também foram à casa dele, onde encontraram as roupas usadas no crime, manchadas de sangue, as quais serão examinadas pela perícia.

Com um histórico criminal por porte ilegal de arma de fogo e tentativa de latrocínio, o homem foi indiciado por tentativa de homicídio qualificado e pode pegar até 20 anos de prisão.



Com informações de Polícia Civil (PCDF)