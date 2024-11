Um corpo do sexo masculino foi encontrado com as mãos e o pescoço amarrados em uma pedra, a 70 metros da margem do Lago Paranoá, no Iate Clube, no final da manhã desta terça-feira (12/11). Segundo informações preliminares, há fortes indícios de homicídio.

A vítima estava nua. A identidade do homem ainda não foi revelada. Neste momento, policiais civis, bombeiros e peritos estão no local.

Aguarde mais informações