"A educação não se restringe aos muros das escolas", afirma professor

Na tarde desta terça-feira (12/11), o Correio Braziliense está promovendo o evento "Escolha a Escola do seu Filho: O Futuro da Educação e a Busca pela Formação Completa do Indivíduo”, com o objetivo de abordar o processo de ensino-aprendizagem de crianças e jovens.



Cinco especialistas da área abordarão o tema apresentando propostas que visam contribuir com o desenvolvimento do ensino de forma a atender uma sociedade em mudança. O evento tem transmissão ao vivo pelas redes sociais do Correio.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Um dos painelistas convidados é o doutor em linguística, especialista em cultura africana e escritor, professor André Lúcio Bento. Antes dos debates, ele comentou sobre a importância de realizar um encontro como esse.

“A educação não se restringe aos muros da escola. Então, acho que é um momento importante de diálogo. Considero muito relevante essa iniciativa do Correio de debater o futuro da educação”, pontuou.

Bento destacou importância de os debatedores representarem diferentes instituições . “Eles vão trazer a perspectiva específica de onde trabalham ou da sua formação, e tudo isso vai se complementando para o diálogo final”, avaliou.

Contra imigração, Holanda fechará fronteiras com a União Europeia

Divã em alta: por que tanta gente está virando psicanalista ou psicólogo?

Passado e presente

De acordo com o doutor em linguística, muito do que se discute atualmente, no país e no mundo, depende do que se quer sobre a educação do futuro. “Mas a minha proposta também é que, para pensar no futuro da educação, é preciso olhar um pouco para o passado e para o presente”, ressaltou o professor. Em sua opinião o que passou e o que estamos vivendo, em termos educacionais, ajuda e evitar que erros tenham continuidade futuramente.

Ele ressaltou que “Quando um veículo de imprensa, o mais importante e tradicional da nossa capital, abre espaço para esse debate, é uma janela importante (que surge) para levar o debate sobre a educação para além das escolas”.