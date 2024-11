Contra imigração, Holanda fechará fronteiras com a União Europeia

O governo da Holanda anunciou, nesta segunda-feira (11/11), que vai fechar, a partir do dia 9 de dezembro, fronteiras terrestres com a União Europeia (UE). A princípio, o fechamento ocorre por um período de seis meses, com o objetivo de controlar fluxos migratórios no país. É o que diz, segundo o portal g1, a porta-voz da ministra da Migração, Marjolein Faber.

