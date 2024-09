Espetáculo com teatro de bonecos circula o DF até o final do mês

A montagem é uma releitura de uma peça francesa do final do século XVIII - (crédito: Divulgação / Shanti Sai Moreno Brooks)

Até o final de setembro, a companhia Inventor de Sonhos realizará a circulação do espetáculo Ubu rei! Uma metáfora mamulenga. A montagem será apresentada gratuitamente em escolas públicas e espaços culturais do DF. A apresentação com teatro de bonecos é uma releitura da clássica peça francesa Ubu rei.

Nesta terça-feira (17/9), às 14h20, a montagem será exibida na Escola Parque da Cidade (PROEM), enquanto na quarta-feira (18/9), às 17h, será no Complexo das Artes da Universidade de Brasília. Nos dias 23 e 25 do mês, a apresentação será, respectivamente, no CEF 03 do Paranoá , às 19h, e na Escola dos Meninos e Meninas do Parque, às 15h30. As duas últimas sessões ocorrerão nos dias 28, às 18h, no Espaço Cultural Renato Russo, e no dia 30, às 14h30, na Biblioteca Braille Dorina Nowill, em Taguatinga.

Dirigido, adaptado e atuado por Sebastian Marques e Rafaela Peralta, o espetáculo acompanha o anti-herói Pai Ubu, que, guiado pelos caprichos de sua esposa Mãe Ubu, decide destronar o rei. A peça traz uma nova trilha sonora com um enredo em tom irônico.