Capital registra queda de 35,5% em crimes contra a vida, informa a SSP-DF

Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), o número de vítimas de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) em outubro deste ano foi de 20, o que representa uma queda de 35,5% em comparação com o mesmo período de 2023, quando foram registradas 31 vítimas. Os CVLIs englobam homicídios, feminicídios, latrocínios e lesões corporais que resultam em morte.



Para a SSP-DF, o programa DF Mais Seguro – Segurança Integral, implementado pelo órgão, e que completa um ano neste mês, tem contribuído para a redução dos índices de homicídios e CVLIs na capital.



O número de homicídios, por exemplo, alcançou seu menor patamar desde o ano 2000, com 18 casos em 2024, em comparação com 40 ocorrências em 2000. De janeiro a outubro deste ano, houve uma redução de 10% nos homicídios em relação ao ano anterior, passando de 190 para 171, e uma queda de 13,7% nos CVLIs, de 234 para 202. Também foi observada uma redução de 4,6% nas tentativas de homicídio, com 440 casos registrados em 2024, contra 461 no ano anterior. No caso dos latrocínios, o número de ocorrências caiu de 15 para 4 nos primeiros dez meses de 2024.



Crimes contra a mulher

Nos feminicídios, houve uma redução de 37,9% nos primeiros dez meses de 2024, com 18 registros, frente a 29 no mesmo período de 2023. Entre janeiro e setembro deste ano, as forças de segurança realizaram 3.225 prisões em flagrante por violência doméstica, o que equivale a uma prisão a cada duas horas, em média. A punição de agressores é considerada essencial para prevenir a escalada desses crimes. A SSP-DF também desenvolve o programa Mulher Mais Segura, que inclui ações e tecnologias voltadas à proteção das mulheres. Neste ano, 38 agressores foram presos com o uso dos dispositivos de proteção DPP e Viva Flor.

Crimes contra o patrimônio

Entre janeiro e outubro de 2024, todos os seis tipos de Crimes Contra o Patrimônio (CCPs) monitorados pela SSP-DF apresentaram redução. O roubo em transporte coletivo teve a maior queda, de 48,9%, com 207 ocorrências, frente a 405 no mesmo período de 2023. O roubo a transeunte diminuiu 17,6%, enquanto o furto em veículos e os roubos a residência, veículo e comércio tiveram quedas de 2,5%, 30,4%, 20,5% e 30,3%, respectivamente. No total, isso representa uma redução de 2,6 mil crimes no Distrito Federal.