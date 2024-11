Professor da UnB propõe análise permanente da inovação no ensino

A inovação no ensino deve ser discutida constantemente, na opinião do chefe do Departamento de Métodos e Técnicas da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília (UnB), professor Francisco Thiago Silva. Ele foi um dos palestrantes do evento "Escolha a escola do seu filho: O Futuro da Educação e a Busca pela Formação Completa do Indivíduo", realizado nesta terça-feira (12/11) no auditório do Correio Braziliense.



“Precisamos falar sobre educação, principalmente sobre inovação, com foco na formação de professores e nas perspectivas futuras da área. Esse debate é fundamental”, considerou o educador.

Ele acrescentou que “trazer o olhar da Universidade de Brasília (UnB) e compartilhar minha experiência com a educação pública, que vivenciei por 15 anos, é uma oportunidade única. Precisamos promover o diálogo entre a educação pública e privada, pois tudo faz parte de uma mesma educação. Discutir direitos humanos, educação em tempo integral e formação integral, sempre em diálogo com as escolas e a comunidade escolar, é um privilégio”.

Sobre o Evento

Segundo os organizadores do encontro, o objetivo da iniciativa é proporcionar uma análise abrangente de temas que possam servir ao desenvolvimento educacional. Os debates foram disponibilizados nas redes sociais do Correio Braziliense.

Especialistas e educadores se debruçaram sobre assuntos como inclusão, aprendizagem contínua e competências socioemocionais. Foi pedido a eles que analisassem como será ensino para as próximas gerações de modo a enfrentar os desafios do futuro.

O encontro faz parte da série "Escolha a Escola do Seu Filho", realizada pelo Correio.