Explosão e morte na Praça dos Três Poderes geram novo alerta de segurança

Ponto focal dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, a praça dos Três Poderes foi cenário de uma explosão de artefatos explosivos na noite desta quarta-feira (13/11). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal confirmou que houve um óbito no local e a Polícia Militar (PMDF) instaurou uma operação Petardo para descartar outros objetos explosivos.



A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) informou que policiais da 5ª Delegacia de Polícia (área central) estão onde ocorreu a explosão no Supremo Tribunal Federal (STF). A PCDF já deu início às primeiras providências investigativas e a perícia foi acionada.

A praça dos Três Poderes é o local onde ficam as sedes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. São eles: STF, Congresso Nacional (Câmara dos Deputados e Senado Federal) e Palácio do Planalto. No complexo, está localizado, ainda, o Panteão da Pátria e da Liberdade.