Gabigol vai ao Maraca com a camisa 10 e vê David Luiz perder pênalti

Gabigol à beira do campo com a camisa 10 antes do duelo do Flamengo com o Atlético-MG: número foi tirado dele depois de vestir a camisa do Corinthians - (crédito: THIAGO RIBEIRO/ESTADÃO CONTEÚDO)

Afastado da partida contra o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro por causa das críticas à diretoria do Flamengo e supostas indisciplina na conquista do pentacampeonato da Copa do Brasil no último domingo, o atacante Gabriel Barbosa não foi para o meio da torcida como havia anunciado na queda de braço em contra-ataque aos dirigentes por questão de segurança, mas esteve à beira do gramado do Maracanã vestindo uma camisa 10 antes de a bola rolar para o duelo válido pelo encerramento da 33ª rodada da Série A.

Autor de 16 gols em 17 finais com a camisa rubro-negra, Gabigol foi ovacionado pela torcida e viu uma faixa ser aberta com a frase: "Fechado com Gabigol". O atacante chegou ao estádio ao lado de funcionários do Flamengo e do gerente de futebol do Flamengo, Luiz Carlos Azevedo.

Do camarote, Gabigol viu o lateral-direito Wesley sofrer pênalti e o zagueiro David Luiz desperdiçá-lo. O goleiro Everton acertou o canto e evitou o gol. Gabigol levantou-se na expectativa de comemorar, mas levou as mãos ao rosto e à cabeça para lamentar o erro. Ironicamente, a diretoria deixou fora do jogo um dos melhores batedores do país ao lado de Reinaldo (Grêmio) e de Raphael Veiga (Palmeiras).

Depois de aparecer à beira do gramado, Gabigol dirigiu-se a um camarote no Maracanã e não às arquibancadas como havia anunciado em uma postagem nas redes sociais depois de ser informado de que não seria escalado pelo técnico Filipe Luís contra o Galo pelo Campeonato Brasileiro.

Durante o dia, representantes de Gabriel Barbosa e o vice de futebol Marcos Braz se encontraram no Rio a fim de amenizar a crise entre os dois lados e abrir negociação sobre os últimos dias do contrato. Apalavrado com o Cruzeiro, mas sem assinatura de contrato, ele tem acordo com o clube do qual é ídolo até 31 de dezembro.

"Foi minha última final. Não vou ficar no Flamengo. Foi um ano conturbado para mim individualmente, (houve a) questão do doping, depois um treinador que não me respeitava como jogador. Durante esses momentos, nunca tentei externar isso de alguma forma, mas foi período horrível para mim. Mas sempre trabalhei, sempre busquei melhorar. Sempre tentei mostrar para ele que eu poderia ajudar de alguma forma", afirmou Gabigol no último domingo, no gramado da Arena MRV, antes de o Flamengo receber o troféu da Copa do Brasil.