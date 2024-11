Prédio pega fogo na Ceilândia Norte: não houve feridos

O incêndio se iniciou no primeiro andar do prédio. Ninguém ficou ferido - (crédito: Foto: Corpo de Bombeiros do Distrito Federal)

Por Luiz Fellipe Alves*

Um prédio foi atingido por um incêndio na Ceilândia Norte. O incêndio aconteceu no conjunto “H” da QNN 18 por volta das 18h e mobilizou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar do Distrito Federal.

Segundo a equipe da CBMDF, ao chegarem no local, havia muita fumaça e fogo na cozinha do salão de festas que se encontra no primeiro andar do prédio de caráter misto (uso residencial e comercial).

Nas unidades residenciais do segundo andar foram resgatados dois adolescentes e um adulto, que foram atendidos pela equipe pré-hospitalar, porém, não precisaram ser encaminhados para unidades de saúde. As outras três unidades residenciais estavam desocupadas no momento do incêndio.

O corpo de bombeiros controlou e conseguiu restringir o incêndio somente ao primeiro andar do prédio, onde tinha se iniciado.

A perícia do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas até a publicação desta matéria não se tem a dinâmica do incêndio.

Informações do Corpo de Bombeiros

*Estagiário sob supervisão de Adriana Bernardes