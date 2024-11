"Tragédia poderia ter sido maior", diz Celina Leão sobre atentado no STF

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, afirmou que o atentado terrorista em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF) poderia ter sido uma tragédia ainda maior.

Em entrevista à CBN, Celina explicou que o trabalho é feito de forma minuciosa para preservar as provas tanto no perímetro de onde ocorreu o atentado, como próximo ao corpo do terrorista e na casa alugada por ele em Ceilândia. “A ação é planejada. E se não estivéssemos agindo conforme o protocolo, teríamos uma tragédia ainda maior”, afirmou.

Durante as primeiras horas da manhã, equipes das forças de segurança do DF e da Polícia Federal seguem fazendo a varredura nas imediações da Praça dos Três Poderes em busca de mais artefatos e explodindo os que estão sendo encontrados. Pelo menos deles foram detonados nesta quinta (14/11)

Restrição ao acesso

Questionada se haveria mudança na abordagem das pessoas que acessam a região, Celina Leão disse ser muito complicado porque não tem autonomia sobre a segurança dentro da Câmara dos Deputados, Senado Federal e Supremo Tribunal Federal.

Mas ressaltou que a Secretaria de Segurança Pública do DF foi contra o ato simbólico que retirou todas as grades daquela região. “Achamos que ainda era um momento de muita tensão”, ponderou. “As discussões precisam ser feitas com todos os poderes. Essas são áreas sensíveis e, em todo o mundo e o acesso às pessoas é dificultado”, mencionou.